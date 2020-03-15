İYİ Parti, Kırşehir'de yeni merkez ilçe başkanını seçti
İYİ Parti Kırşehir teşkilatı yeni merkez ilçe başkanını Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kongre ile belirledi.
15.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:08
İYİ Parti Kırşehir teşkilatı yeni merkez ilçe başkanını Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kongre ile belirledi.
Kırşehir'de, düzenlenen 2. Olağan Kongreye İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'un çekilmesi sonrası tek aday olarak giren Zafer Satılmış, yeni merkez ilçe başkanı oldu. İl Başkanı Müfit Göçen, "Adaylarımızın kendi insiyatifleri sonrası birliktelik mesajı vererek kongreye tek aday ve tek liste ile çıkıldı. Yeniler eskilerin tecrübelerinden faydalanacak. Eskilerde yeni seçilen arkadaşlarımıza tam destek sunacaklar"dedi. 387 delegenin oy kullandığı seçimlerde konuşan yeni merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, 12 Aralık 2017 tarihinde Kırşehir'de parti tabelasını nasıl astıklarını unutmadıklarını söyledi. Satılmış, delegeler ve partililerine yaptığı konuşmasında; "Memleketimizin en büyük sorunu adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluktur. Kuruluşumuzun 2. yılında Kırşehir'de, millet ittifakı olarak mahalli idareler seçimlerini kazandık. Bölüşmelere karşı bizler millet ittifakı ile bütünleşme sağladık. İnsanlar düşüncelerini açıklayamazken biz; her platformda düşüncemizi net olarak söylemekten çekinmedik" diye konuştu.
İYİ Parti Kırşehir Teşkilatının kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken yeni merkez ilçe başkanı Satılmış, bir gurupla birlikte bozkurt işareti yaptı. - KIRŞEHİR
Kırşehir'de, düzenlenen 2. Olağan Kongreye İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'un çekilmesi sonrası tek aday olarak giren Zafer Satılmış, yeni merkez ilçe başkanı oldu. İl Başkanı Müfit Göçen, "Adaylarımızın kendi insiyatifleri sonrası birliktelik mesajı vererek kongreye tek aday ve tek liste ile çıkıldı. Yeniler eskilerin tecrübelerinden faydalanacak. Eskilerde yeni seçilen arkadaşlarımıza tam destek sunacaklar"dedi. 387 delegenin oy kullandığı seçimlerde konuşan yeni merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, 12 Aralık 2017 tarihinde Kırşehir'de parti tabelasını nasıl astıklarını unutmadıklarını söyledi. Satılmış, delegeler ve partililerine yaptığı konuşmasında; "Memleketimizin en büyük sorunu adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluktur. Kuruluşumuzun 2. yılında Kırşehir'de, millet ittifakı olarak mahalli idareler seçimlerini kazandık. Bölüşmelere karşı bizler millet ittifakı ile bütünleşme sağladık. İnsanlar düşüncelerini açıklayamazken biz; her platformda düşüncemizi net olarak söylemekten çekinmedik" diye konuştu.
İYİ Parti Kırşehir Teşkilatının kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken yeni merkez ilçe başkanı Satılmış, bir gurupla birlikte bozkurt işareti yaptı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Neşet Ertaş, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel
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