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İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi

İYİ Parti Köprübaşı 2. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi.

07.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:55İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi
İYİ Parti 2. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi.

İYİ Parti Köprübaşı ilçesi 2. Olağan Kongresi Yavuz Selim Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşti. Divan Başkanlığını Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan'ın yaptığı kongre İdlib şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi. Korkmaz'ı tebrik eden İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. - MANİSA

Ahmet Korkmaz, Köprübaşı, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 19:17:12