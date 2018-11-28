İYİ Parti'nin Kurucularından Ali Türkşen, "İktidarı Değiştirmeye Yetmiyorum" Deyip Siyaseti Bıraktı!

İYİ Parti'den bir ayrılık açıklaması geldi.Emekli Albay Türkşen, "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum" dedi.

SİYASİ HAYATINI SONLANDIRDIĞINI AÇIKLADI

Emekli Kurmay Albay ve İYİ Parti'nin kurucu üyesi Ali Türkşen, siyasi hayatını sonlandırdığını açıkladı. Türkşen siyaseti bırakma gerekçesi olarak iş yoğunluğunu gösterdi.

"SİYASİ HAYATIMIN, İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE YETMEDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Türkşen, "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum" dedi.

KARARINI AKŞENER İLE PAYLAŞMADI

Türkşen iki parça halinde yaptığı açıklamanın ikincisinde ise henüz kararını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e paylaşmadığını da iletti.

ALİ TÜRKŞEN'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Ali Türkşen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir yılı aşkın süredir devam ettiği ve her adımından büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum. Kendimi hiçbir zaman yerel siyasette de düşünmediğimden, yaklaşan yerel seçim sürecinde, gerek iş gerek özel yaşantımdaki yoğunluk nedeniyle, şahsıma tevdi edilen ve edilebilecek görevleri layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşündüğümden siyasi faaliyetlerime an itibariyle son veriyorum.

Bu kararımı öncelikle Sayın Genel Başkanımla paylaşmak istesem de, bugün bir sebeple ziyaretime gelen iki partidaşımla bu görüşümü paylaştığım için, kendisiyle helalleşmeden önce bu açıklamayı yapmak zorunda olduğumu hissettim. Öte yandan bugüne kadar yolumun kesiştiği tüm partidaşlarıma elbette kapım her zaman açıktır. Bu yolda sizlerle yürüyebilmiş olmanın ayrıcalığıyla en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

ALİ TÜRKŞEN KİMDİR?

Kamuoyunda 'Balyoz' olarak bilinen soruşturma kapsamında 2011-2014 yılları arasında 3 yıl tutuklu yargılanan Türkşen, beraat etmesinin ardından TSK'den Deniz Kurmay Albay unvanıyla emekli olmuştu.