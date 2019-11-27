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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: EYT konusunda hak mağduriyeti var

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "EYT konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

27.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:47İYİ Parti'li Ağıralioğlu: EYT konusunda hak mağduriyeti var

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "EYT konusunda hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Parti olarak öğretmenlerin problemlerinin takipçisi olduklarını belirten Ağıralioğlu, "Biz İYİ Parti olarak ücretlisi, sözleşmelisi, atanamayanı ile bütün öğretmenlerimizin problemlerinin ve hak taleplerinin daima takipçisiyiz. Bir milletin ayağa kalkmasının evvela eğitim sayesinde olacağını bilen şuurla siyaset yapıyoruz ve öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın problemlerini memleketimizin en önemli meselesi olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, "EYT konusunda bir hak mağduriyeti olduğunu düşünüyor ve samimi çözüm önerilerimizi de her fırsatta dile getiriyoruz. Ekonomimiz için bir yük olduğu da doğrudur lakin fedakarlığı siz yapmazsanız vatandaşınızdan bunu bekleyemezsiniz. AK Parti dahil bütün partilerin 'Çözeceğiz' diyerek söz verdikleri bu durumun Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz haftaki beyanatlarıyla çıkmaza sürüklenmesini ise üzülerek izlemekteyiz. Halbuki devlette devamlılık esastır ve siyasetçiler bir söz vermişlerse arkasında durmak mecburiyetindedirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ağıralioğlu'nun açıklaması

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, EYT, Güncel

Kaynak: DHA

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