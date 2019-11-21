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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin açıklaması kabul edilemez

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, AK Parti ile koalisyon sözlerine ilişkin, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" dedi.

21.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:17İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin açıklaması kabul edilemez

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin Grup Başkanvekili ve Lütfü Türkkan'ın, AK Parti ile koalisyon sözlerine ilişkin, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'nin, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkan bir siyasi hareket olduğunu belirten Ağıralioğlu, temel amaçlarının, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmak olduğunu söyledi. Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bursa'da bir soru üzerine, AK Parti ile koalisyon sözlerini değerlendiren Ağıralioğlu, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir" dedi.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ağır şartların, partilerince mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görüldüğünü kaydederek, "Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına asla müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -



Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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