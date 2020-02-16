İYİ Parti'li Akalın: CHP'nin mahalli yöneticileri, büyük uyumu tabandan zedeliyor

İYİ Parti kurucularından, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mehmet Tolga Akalın, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ittifak uyumuna bazı CHP'li mahalli yöneticilerin uymadığını öne sürdü. Akalın, "Sayın genel başkanlarımızın arasındaki mükemmel uyumu taşıyamayan, ne yazık ki taşra teşkilat mensuplarını görüyoruz. CHP'nin mahalli yöneticilerine sesleniyorum; kendi kişisel hesaplarınızla büyük uyumu tabanından zedeliyorsunuz. Bu, yarın öbür gün sel haline gelir ve sizi alır yok eder gider" dedi.

İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Tolga Akalın, partisinin Edirne Merkez İlçe 2'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Divan başkanlığı yaparak, yönettiği genel kurulda konuşan Akalın, İYİ Parti'nin 2 yıllık geçmişine değinerek, kuruluş aşamasındaki zorlukları anlattı. CHP ile yaptıkları 'millet ittifakı'nın, meyvelerini özellikle yerel seçimde verdiğine dikkat çeken Akalın, son dönemde bazı CHP'li mahalli yöneticilerin ittifaka uymayan davranışlarda bulunduğunu söyledi. Akalın, "Edirne'de de Tekirdağ'da da İYİ Parti'li teşkilat arkadaşlarımızın samimiyetlerine gerekli eş güdümün ve uyumun sağlanamadığı idari davranışlarla muhatap oluyoruz. Bunlara üzülüyoruz; fakat sadece üzülmekle kalmayacağız. Bu kalbi ittifaka uyum göstermeyecek tüm CHP'nin mahalli yöneticilerine sesleniyorum; kendi kişisel hesaplarınızla bir büyük uyumu tabanından zedeliyorsunuz. Bu, yarın öbür gün bir başka sel haline gelir ve sizi alır yok eder gider. Bu insanların hüsnüniyetini, samimiyetini, gayretli mücadelesini münferit bir politik çıkar haline getirip, müstakil değil de müşterek bir siyasal irade sonucu oluşmuş sonuçları hanenize yazıp, kendi iç alanlarınıza dönmeyin. Biraz daha açayım. Geldiğimiz noktada sayın genel başkanlarımızın arasındaki mükemmel uyumu taşıyamayan, ne yazık ki taşra teşkilat mensuplarını görüyoruz. Bunlardan dolayı da bugün üzülüyoruz. Yarın sadece üzülmekle kalmayacağız" diye konuştu.Türkiye'nin üçüncü yola ihtiyacı olduğunu savunan Akalın, "2 yıllık siyasi harekette bu tür aksaklıklara karşı yürüyüşümüzü hiç bozmuyoruz; başımız dik, asla politik hezeyanlar içinde kendimizi kaybetmeden temel hedefe, iktidar hedefine yürüyoruz. Bugün Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var ve Türkiye'de İYİ Parti siyasal hareketi bu üçüncü yolu temsil ediyor. Onun için bundan sonra yürüyeceğimiz yol, Türkiye'nin milli makul akıl yolu olacaktır" dedi.