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İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret

İYİ Parti GİK üyesi İlay Aksoy başkanlığındaki heyet, Karkamış Belediyesi'ni ziyaret etti.

21.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:49İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret
İYİ Parti GİK üyesi İlay Aksoy başkanlığındaki heyet, Belediyesi'ni ziyaret etti.

Aksoy ve İyi Parti il, Karkamış ilçe teşkilatı yöneticilerinden oluşan heyet, Karkamış Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Doğan'ın şehir dışında bulunması nedeniyle heyeti Belediye Başkan Vekili Bülent Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Fatih Akın karşıladı.

Ziyarette Suriye meselelerinin bölgeye etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı. - GAZİANTEP

İlay Aksoy, Gaziantep, İYİ Parti, Karkamış, Güncel

Kaynak: İHA

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