İyi Parti'li Dervişoğlu: Ak Parti, İzmir'de Mevcut Belediyelerini Bile Koruyamadı

İZMİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, kendi adaylarını gösterdikleri Tire
'de seçimi kazanan İYİ Parti
il yönetimi üyeleri, ilçede sevinç kutlamalarına katıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu
, seçimin İzmir sonucunun beklentileri yönünde olduğunu belirterek, " AK Parti
, İzmir'de mevcut belediyelerini bile koruyamadı" dedi.
İYİ Parti İzmir il yönetimi üyeleri, sandıklar açıldıktan sonra sonuçları İl Başkanlığı'nda takip etti. İYİ Parti, aday çıkardığı Tire'de, Salih Atakan Duran
ile kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar
ve partililer, Tire'de kutlamalara katıldı.
Seçim sonuçlarını Genel Merkez
'de izleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, DHA
muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekonomik kriz etkilerini büyükşehirlerde gösterdi; çünkü kriz en çok kentleri vurdu. İzmir'de yanılmadık. AK Parti, İzmir'de mevcutlarını bile koruyamadı. Kamuoyu yoklamalarındaki gibi geldi sonuçlar. Tire'de seçimi kazanan Salih Atakan Duran, eski ilçe başkanımız; büyük performans sergiledi, çok iyi projeleri var, başarılı olacağına eminim. Sonuç, iyi oldu" diye konuştu.
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Kaynak: DHA