İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye 'nin yüzde 20'si, gelirin yüzde 47'sini almaktadır. Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır." dedi."Bütçenin bir vizyonu yok"İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da vatandaşlardan tahsil edilen vergilerin denetiminin TBMM'nin en önemli yetki ve sorumluluklarından birisi olduğunu kaydetti.Meclis'in fiilen bu yetkisini kaybettiğini öne süren Dervişoğlu, "TBMM, öncelikle kendi vasfına, kendi haklarına sahip çıkarak hareket etmek zorundadır. Meclisimizin üstün iradesi ve vasıfları, yürütme erki tarafından tahakküm altına alınsa da Meclisimiz, milletin kendisine verdiği hakkı savunacaktır." diye konuştu.Bütçede köylünün, işçinin, esnafın ve geniş halk kesimlerinin taleplerine yer verilmediğini ileri süren Dervişoğlu, "Bu bütçe, maaşların nasıl ödeneceğine, sosyal yardımların nasıl karşılanacağına, faizlerin ne şekilde kapatılacağına, müteahhitlerin beklentilerine nasıl cevap verileceğine göre kurgulanmıştır. Vizyondan mahrum, misyonunu belirleyememiş, hedeflerini ortaya koyamamış bir bütçe ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.Dervişoğlu, 2019 bütçesinde öngörülen bütçe açığının 80 milyar olduğunu ancak sene sonunda 139 milyar olarak gerçekleştiğini, 2020 bütçesi için öngörülen 139 milyarlık açığın da bu yönetim anlayışıyla 200 milyarın çok üzerinde çıkacağını savundu.Güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çizildiğini dile getiren Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yüzde 20'si, gelirin yüzde 47'sini almaktadır. Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır. Türkiye kişi başına milli gelir sıralamasında 2002'de 70. sıradayken, bugün 81 sıradadır. İşsiz üniversite mezunlarının oranı 2004'de yüzde 12.9 iken bugün yüzde 27.5 olmuş durumda.Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2002 yılında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 54.8'i iken bugün bu oran yüzde 61.9'dur. Türkiye dünya basın özgürlüğü endeksinde 157, hukukun üstünlüğü endeksinde 109, yargı bağımsızlığında 104, demokrasi endeksinde 110'uncu sıradadır. 2002 yılı kişi başına düşen vergi geliri 640 dolar iken, 2020 yılı kişi başına düşen vergi geliri 1 bin 650 dolardır."Sayıştay raporlarına da değinen Dervişoğlu, devlet kurumlarında çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük ve israfın tespit edildiğini iddia etti.Sayıştay raporunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Avrupa Birliğinden Suriyeli sığınmacılar için aldığı 60 milyon euroluk hibeyi kayda almadığının tespit edildiğini ileri süren Dervişoğlu, söz konusu 60 milyon euronun akıbetini sormayı boyunlarının borcu olarak gördüklerini belirtti.Dünya Bankası verilerine göre dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten 5'inin Türkiye'd olduğunu belirten Dervişoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi yalnızca ihale dağıtma hususunda değil aynı zaman kamu ihale yasasını değiştirme hususunda da rekoru elinde tutuyor. 17 yıl boyunca kamu ihale kanunu yaklaşık 190 kez değiştirildi. Bir ülkede rtalama ayda bir kere kamu ihale kanunu neden değişir? O ülkede kanuna göre ihale değil, ihaleye göre kanun yapıldığı için değişir." değerlendirmesinde bulundu."Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğuna işaret eden Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artıyor. Şu anda her 15 kişiden bir tanesi Suriyeli. Suriyeli sığınmacılar vatanlarına geri gönderilmezlerse, 2040 yılında Suriyeliler Türkiye nüfusunun yüzde 10'nu oluşturacak. Daha bugünden Kilis'te Türk nüfusu 90 bin iken, Suriyeli nüfusu 130 bine ulaşmış durumda. 2040 yılında Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay Türk kenti olmaktan çıkacak – Adana ve Mersin yarı yarıya Türk kimliğini yitirecek. Böyle bir demografik artış ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir. Suriyelilere vatandaşlık vermek Türkiye'nin yalnızca bugününe değil aynı zamanda geleceğine yapılmış bir ihanet olacaktır. Böyle bir ihanetin hesabını tarih ve millet karşısında veremezseniz. Sizi şimdiden uyarıyoruz.Batı güçleri Suriyeli sığınmacıların entegrasyon politikalarını savunsa da Suriyeli Araplar ile Türk toplumu arasında sosyolojik bir bütünleşme mümkün değildir. Suriyeli sığınmacılara geri dönecekleri bir vatan vermek, Türkiye'nin görevi olmalıdır. Suriyeli sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi, bu milli güvenlik sorununun bertaraf edilmesi için de, Türkiye açısından zaruridir. Hiçbir surette Suriye'nin Kuzeyinin boşaltılmasına, demografik olarak PKK'ya terör devleti kurması için tahsis edilmesine, Suriyelilerin ellerinden vatanlarının alınmasına izin vermeyeceğiz. Suriyelileri vatanlarını geri göndereceğiz."Dervişoğlu, AK Parti'nin dış politikasını eleştirerek hükümetin "Türk Milleti odaklı değil, Müslüman Kardeşler odaklı siyasetin" uygulandığını ileri sürdü.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştiren Dervişoğlu, "içeride ve dışarıda Türkiye'deki toplumsal sorunları derinleştiren temel problemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olduğunu iddia etti."Cumhurbaşkanının bu sistemde Türk Milletinin değil, bir siyasi kesimin temsilcisi konumunda" olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Bugün TBMM en temel görevi olan vergi sarfında fiili bir denetim ve kontrol yetkisine bile sahip değilse, bunun çözümü güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştür." değerlendirmesinde bulundu."Tek adam" eleştirilerini kabul etmiyoruz"AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Dervişoğlu'nun eleştirilerine yerinden söz alarak cevap verdi.Bostancı, Türkiye'nin geleneksel insani değerler temelinde ve mazlumların sesine kulak veren geleneksel bir dış politika yürüttüğünü belirtti."tek adam" eleştirilerinin de sürekli dile getirildiğini anımsatan Bostancı, "Bu eleştirilerin arkasında esasen Sayın Cumhurbaşkanının karizmatik bir figür olarak siyasette oynadığı rol vardır. Eleştirileri bu şekilde dile getiren arkadaşlar, odaklarına Cumhurbaşkanını alarak buradan bir siyasi netice devşirmeye çalışmaktadırlar. Bütün hedeflerinde Cumhurbaşkanı olması dolayısıyla böyle bir propagandayı yürütmektedirler." diye konuştu.