İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: "Koronavirüs dışında kalan hastalar için tedbirler alınmalı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, her gün binlerce hastanın pandemi hastanelerine girip çıkmasının salgın riskini artırdığını belirterek, " Koronavirüs dışında kalan hastalar için Sağlık Bakanlığı birtakım tedbirler almak zorundadır." dedi.Kabukcuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının halkın sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini, bu salgın karşısında hükümetlerin sağlık sistemlerinin de sınandığını söyledi.Vatandaşa, hayatını devam ettirecek olanakları sunmadan "evde kal" demenin sosyal devlet anlayışıyla çeliştiğini ifade eden Kabukcuoğlu, "Geliri kesilen esnafımızı, işsiz kalan işçilerimizi, üretmek zorunda olan çiftçilerimizi, sanayicilerimize, hiçbir koşul öne sürmeden, ne kadar para yardımı gerekiyorsa hükümetin bunu vermesi gerekir. Çoğunlukla ertelemelerin oluşturduğu önlemler yerine, günlük hayatı devam ettirecek, dişe kemiğe dokunur yardımlar yapılmalıdır." diye konuştu.Kabukcuoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM Genel Kurulunda verdikleri araştırma önergelerinin reddedildiğini belirtti.Salgın nedeniyle diğer hastalıkları için halkın hastanelere gidemediğini savunan Kabukcuoğlu, "Görünen o ki bu hastaların sağlık yardımı aksamaktadır. Her gün binlerce hastanın bu pandemi hastanelerine girip çıkması salgın riskini arttırmaktadır. Koronavirüs dışında kalan hastalar için Sağlık Bakanlığı birtakım tedbirler almak zorundadır." ifadesine yer verdi.Şehir hastanelerinin modern hastanecilik anlayışının kabul etmediği devasa hastaneler olduğunu söyleyen Kabukcuoğlu, "Bakım onarımı, aydınlatması, ısınma, temizlik ve ulaşımı gibi durumlar düşünüldüğünde enfeksiyon hastanesi olarak kullanılmaya hiç uygun değildir. Her gün binlerce insanın giriş çıkışlarına uygun değildir. Bu durum, enfeksiyonu hastane vasıtasıyla, devlet eliyle sağlam insanlara bulaştıracaktır. Ayrıca şu sırada bazı hastaneler sadece koronavirüs hastalarına bakarsa her hastanede parça parça çalışmakta olan hekim dahil sağlık personeli bir arada hizmet verecek, aynı zamanda tecrübe kazanıp, hastalara daha fazla yardımcı olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA