Menü
Haberler ›› Güncel ››İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın - Güncel

İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte Kapıkule başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerektiğini söyledi.

17.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:01
İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte Kapıkule başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan 'a açılan sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde yayılan koronavirüsün Türkiye ile sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'da da görüldüğünü belirten İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Kaya, bu ülkelere açılan sınır kapılarının kapatılması gerektiğini söyledi. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'da yüksek seyreden vaka artışlarına dikkat çeken Kaya, kentteki sınır kapılarının açık olmasının tedirginlik oluşturduğunu dile getirdi. Yunanistan'da şimdiye kadar 352 vaka görüldüğünü, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bulgaristan'da 67 vaka ile 2 ölüm olduğunu belirten İYİ Parti'li Kaya, şöyle konuştu: "Günlerdir koronavirüsle uğraşıyoruz, özellikle Sağlık Bakanlığı yetkilileri canla başla mücadele ederek üstün başarı gösteriyorlar. Bu kapsamda Edirne'mizde de önlemler alınmıştır. Sevindirici olan bildiğimiz kadarı ile herhangi bir vakaya rastlanmamıştır ama şehrimizde Yunanistan ve Bulgaristan araçları cirit atmaktadır. Bilindiği üzere bu iki ülkede de koronavirüs vakaları ülkemizden daha fazla var ve en önemlisi ölümle sonuçlanan durumlar var tabi üzücüdür bu durumlar. Henüz şehrimizde böyle bir vaka görülmemişken acilen sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerekir. İş işten geçmeden bunu yapalım, her can değerlidir."


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Bulgaristan, Yunanistan, İYİ Parti, Edirne, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı