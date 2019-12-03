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İYİ Parti'li Koray Aydın, Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yerinin bilindiğine dair açıklamasıyla ilgili, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Öcalan'ı paketleyip getirdi de şimdi Adil Öksüz'ü mü paketleyip getiremeyecek.

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12İYİ Parti'li Koray Aydın, Bakan Soylu'nun
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yerinin bilindiğine dair açıklamasıyla ilgili, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Öcalan'ı paketleyip getirdi de şimdi Adil Öksüz'ü mü paketleyip getiremeyecek. Operasyon yap, al gel." dedi.
Aydın, Meclis'te, gazetecilerin, Bakan Soylu'nun, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yerinin bilindiğine dair açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Koray Aydın, "Durup dururken 'Biz onun nerede olduğunu biliyoruz' demek bir İçişleri Bakanı'nın söyleyeceği bir söylem değil." ifadesini kullandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli aktörünün nerede olduğunun bilinmesine rağmen hiçbir şey yapmamanın anlatılabilir bir durum olmadığını savunan Aydın, "O bakımdan Sayın İçişleri Bakanı'nın bunu sözden çıkarıp eyleme dönüştürmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz." dedi.
Bir gazetecinin, "Bir yeri varsa 'operasyonla alınabilir' diyorsunuz" şeklindeki ifadesi üzerine, Aydın, "Tabii. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Öcalan'ı paketleyip getirdi de şimdi Adil Öksüz'ü mü paketleyip getiremeyecek. Operasyon yap, al gel. Sizin bekanıza, geleceğinize karşı girişim yapmış bir kişiliği ne yapıp yapıp getireceksiniz. Bunun mazereti bile yok. Bu konuşulacak bir konu değil. Bu icraata dökülecek bir konu. O kişi Türkiye'ye getirilmeli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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