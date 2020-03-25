İYİ Parti'li Türkkan'dan infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, infaz düzenlemesine ilişkin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti), üzerinde çalıştığı veya bitirdiği yasa taslağını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bu konudaki görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti heyetinin, dün infaz düzenlemesi konusunda İYİ Parti'nin TBMM Grubu'nu ziyaret ettiğini hatırlatarak, parti olarak taslak metinle ilgili kendilerinin de görüşme yaptıklarını söyledi.Partisinin yetkili kurullarıyla hukukçularının, bugün sabahtan itibaren meseleyi detaylı olarak incelediğini aktaran Türkkan, konuyu kamuoyunun da yakından takip ettiğini dile getirdi.Türkkan, "İktidar partisi yetkilileri kamuoyuyla paylaşmadan, İYİ Parti Grubu olarak bu yasa taslağıyla ilgili herhangi bir katkı verme durumunda değiliz. Sebebi şu, hiçbir kanun milletten gizlenerek, saklanarak yapılmaz. Bize bilgi notu olarak ilettikleri kanun taslağıyla alakalı düşündükleri neyse, kamuoyunu bilgilendirdikten sonra biz bu kanuna katkı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.TBMM'de yapıcı muhalefet anlayışı sergilediklerini, kanun tekliflerini de kesinlikle toptancı bir anlayışla, "Evet" veya "Hayır" şeklinde değerlendirmediklerini belirten Türkkan, "Terörizmin finansmanına ilişkin suçlar, kadına ve çocuğa karşı suçlar, uyuşturucuyla ilgili suçlar ve bu suçlar kapsamına giren her türlü suçun kırmızı çizgimiz olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, üzerinde çalıştığı veya bitirdiği bu yasa taslağını kamuoyuyla paylaştıktan sonra bu konudaki görüşlerimizi ifade edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Türkkan, "Kırmızı çizgi olarak ifade ettiğiniz konular infaz indiriminden yararlandırılırsa destek vermeyecek misiniz?" sorusu üzerine, "Siyasi etik gereği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize sunduğu, kendi taslaklarıyla alakalı bilgi notlarında vazedilen her konuyu bizzat kendilerinin kamuoyuyla paylaşmasını daha doğru buluyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, bu konuda kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirdikten sonra konunun diğer fasıllarıyla alakalı daha detaylı kanaatlerimizi ve katkılarımızı bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA