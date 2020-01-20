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İYİ Parti Lideri Akşener, Antalya'ya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ilçelerinde yapacağı programlar için kente geldi.

20.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:56İYİ Parti Lideri Akşener, Antalya'ya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçelerinde yapacağı programlar için kente geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ve ilçelerinde düzenleyeceği program için, saat 23.15'te uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na geldi. Meral Akşener'i karşılamada, İYİ Parti Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi ve Tuğba Vural Çokal, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İl Başkanı Yavuz Temizel, Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Gazipaşa İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, yönetim kurulu üyeleri ve partililer hazır bulundu. Uçaktan inişinde Meral Akşener'e partililer çiçek verdi. 20 ve 21 Ocak'ta Antalya ve ilçelerinde düzenlenecek programlara katılacak olan Meral Akşener, havalimanı çıkışında Alanya'da konaklayacağı otele gitti.



Meral Akşener, İYİ Parti, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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