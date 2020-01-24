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İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Deprem yüreğimizi yaktı" dedi.

24.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:28İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, " yüreğimizi yaktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelere yer verdi: "Elazığ'da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum."



Meral Akşener, İYİ Parti, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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