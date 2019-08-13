İYİ Parti lideri Akşener'den yeni parti açıklaması: Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Gündeminde eski AK Partili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlıkları, erken seçim tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiği vardı.

O açıklamalardan satır başları şöyle:

"NANKÖRLÜK YAPANLARA NE DİYECEK?"

Sayın Erdoğan, son seçim sonuçlarını farklı okuyor; kendisine ihanet edildiğine inanıyor. Kendisini Türkiye'nin babası gibi görüyor ve 'O kadar çok iş yaptım, o kadar emek verdim, kıymetini bilmediler' diye hayıflanıyor. Beka üzerinden tutturulan dil de onun karşılığıydı. Kendini baba gibi gördüğü için hizmetlerinin kıymetini bilmeyen herkesi 'nankör' diye değerlendiriyor. Ama kendisine nankörlük yapan biz değiliz, çünkü biz çok uzaktayız. Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı. Asıl içerİden nankörlük yapanlara ne diyecek?

"ERDOĞAN KALIN BİR DUVAR ÖRDÜ"

Tek eksiğimiz muhafazakar dindarlara ulaşmakta yaşanıyor. Çünkü Erdoğan aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu'nun partisi bu açıdan muhafazakar dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak, çünkü onlarla arasına bizim gibi duvar öremez. Babacan ötekine rahat ulaşılabilmeyi kolaylaştırır ki bu bizim için çok önemli.

"ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI RİSKLİ"

Ne olursa olsun Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı riskli. Şimdi buna Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiler de eklenecek. Şöyle bir tabloda seçime gidildiğini düşünün. İçinden koptuklarıyla beraber olmayacaklarına göre bir tarafta Babacan, Davutoğlu, SP, İYİ Parti ve CHP, karşılarında ise MHP ve AK Parti. Millet İttifakı daha çeşitli, daha kapsamlı bir yapı. Eğer rasyonalitesini kaybetmediyse, ben bu okumayı yapıyorsam, eminim ki Erdoğan da yapıyordur.

"ÖN KESMEK İÇİN ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

Nasıl ki biz MHP'den ayrılıp partimizi kurma faaliyetini başlattığımızda önümüzü kesmek için Sayın Bahçeli seçim istediyse, şimdi de Babacan ve Davutoğlu için benzer bir durumla karşılaşıp, küt diye seçimi önümüzde bulabiliriz.

"YENİ PARTİ RİSK DEĞİL"

Bahçeli'nin bize yaptığını şimdi de Erdoğan yapıp, erken seçim kararı alır mı? Zaten 'Ümmeti bölüyorlar' diyerek mesajını verdi. Ama Erdoğan'ın onları şeytanlaştıran noktaya getirmek için parti içinde bu denli gücü var mı bilemiyorum. Çünkü muhafazakar dindar seçmen onları yakından tanıdığı için, bu yakıştırmaları üzerine kondurur mu bilmem. Ama bizim açımızdan yeni parti olumlu. Ulaşamadığımız kesime ulaşmamızı kolaylaştıracağı için Babacan ve Davutoğlu hareketini olumlu buluyorum.

"CHP VE İYİ PARTİ ZAMANINDA SEÇİMDEN YANA"

Ben de Sayın Kılıçdaroğlu da seçimin zamanında olmasından yanayız. Sayın Kılıçdaroğlu ile de uyumlu bir politika izliyoruz.

"ÖLÜMÜNE İTTİFAK YOK"

Bizden yanlış gelmez, ama CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz. İkimiz farklı partileriz. İkimizin yoğurt yemesi farklı, ama iş yol yürüme konusuna gelince birlikte yürürüz.

"BİNALİ YILDIRIM'A OY VERİN DESEM, BENİ REDDEDERLER"



Bizden koparacaklar diye de endişe etmiyorum. Çünkü İYİ Parti seçmeninin özelliği var; zig-zag politika istemeyen, inandığı doğrultuda sürmesini talep eden bir seçmen profili. Ben seçimde Binali Yıldırım'a oy verin desem, beni reddedecek profil. Hem zor hem de etkili bir seçmen kitlemiz var. Benim bir kaygım yok. Her şeyi seçmen tanzim eder.