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İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu.

23.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:27
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 'da düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Üç gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akşener, İYİ Parti'nin 'ye iyi geldiğini ifade ederek, "Biz demokrasiye inanıyoruz, üçüncü bir yol ortaya koymak istiyoruz dedik. Önce şaşırdılar, sonra önlem alınmaya başlandı. O önlemler bize kötülükle yapıldı. Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. ve bütün bunları aşağı aşağı geldik" diye konuştu.

"Anket sonuçları yüzde 63"

Anket şirketlerinin iki aydır parlamenter sistem konusunda anket yaptığını dile getiren Akşener, "Israrla devam ederek, geri adım atmadan, akıllı, bilimsel bir dille ısrar ettiğimiz için 2 aydır soruluyor. Sonuç ne biliyor musunuz, ilk sorulan ayda yüzde 52, ikinci ayda yüzde 63 çıktı. Türkiye'deki meşhur algıları paramparça ediyoruz. İYİ Parti kurulduğu günden beri bütün üçkağıtlara ayna tuta tuta geliyor" şeklinde konuştu.

Akşener, İYİ Parti'nin 82 milyonun üçüncü seçenek olarak gözünü çevirebileceği bir siyasi hareket oluşturduğunu ve şimdi büyüdüğünü söyledi. - ANTALYA
İYİ Parti Lideri Akşener:

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Antalya, Politika

Kaynak: İHA


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