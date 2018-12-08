İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den, Belediye Başkan Adaylarına Yerel Seçim Talimatı

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayların 3 tane talimat veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Adayları dedikodu yapmayacaklar, iftira atmayacaklar, hiç kimsenin onuruna dokunacak tek söz söylemeyecekler." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Twitter üzerinden açıklama yapan İYİ Parti Lideri şu şekilde konuştu:

"Seçimlerin bayram heyecanı içinde geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin gerilime değil, huzura ve sevgiye ihtiyacı var. Bu yüzden İYİ Parti'nin adayları dedikodu yapmayacaklar, iftira atmayacaklar, hiç kimsenin onuruna dokunacak tek söz söylemeyecekler."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener