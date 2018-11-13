Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Diyanet İşleri Başkanı'nı Görevden Alın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Atatürk'e hakaretler yağdıran Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyarete sert tepkiyle yüklendi. Akşener, Erdoğan için de, "Sayın cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz, bu bizi kahrediyor. Türk devletinin cumhurbaşkanı bir meczuptan tarih öğrenemez. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın. " dedi.

Meral Akşener'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

Türk milleti dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz bu bizi kahrediyor. Türk devletinin cumhurbaşkanı bir meczuptan tarih öğrenemez. Kurtuşul savaşı için keşke Yunan kazansaydı diyen adamdan tarih öğrenemez.

"GÖREVDEN ALIN"

"Tarihi 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenden değil gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın."

"MONDROS'U KUTLAMAYA MI GİTTİNİZ?"

Beyefendi Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için 1. Dünya Savaşı İzmir'de bitmiştir. 1. Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya Mondros'u kutlamaya mı gittiniz?"