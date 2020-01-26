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İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

26.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:05İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği
İYİ Parti İl Başkanlığı, ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Toplanacak olan yardımlar, il başkanlığınca depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın talimatıyla Manisa'nın 17 ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanacak olan tüm yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek. Tüm Manisalı vatandaşlara çağrıda bulunan İl Başkanı Eryılmaz, yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenlerin 0507 233 9488 ve 0555 151 5339 numaraları ile iletişime geçebileceklerini duyurdu. - MANİSA

İYİ Parti, Malatya, Elazığ, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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