İYİ Parti, Manisa teşkilatını atadı

İYİ Parti Manisa
İl Başkanlığına, mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz
yeniden atandı.
İYİ Parti Genel Merkezi'nin yerel seçimler öncesinde teşkilatları yenilemek için başlattığı değişim süreci devam ediyor. Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, genel başkan Meral Akşener
ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
'ın takdiri doğrultusunda, Manisa İl Başkanlığı ataması da gerçekleşti.
İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına, mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın tekrardan ataması yapılırken, merkez ilçeler Şehzadeler
ve Yunusemre
ilçelerinde değişikliğe gidildi. Şehzadeler İlçe Başkanlığına Ahmet Çelik
, Yunusemre İlçe Başkanlığına ise Tufan Akan atandı.
Görevi devreden ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Eryılmaz, yeni atanan ilçe başkanlarına da görevlerinde başarılar diledi. Partideki yenilenme amaçlarının takviye edilmiş, güçlendirilmiş, zinde ve formda teşkilatlarla, İYİ Parti'yi Türkiye
'nin yükselen partisi yapmak olduğunu söyleyen Eryılmaz, "İYİ Parti kendi içinde oluşturduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik havasını önümüzdeki genel seçimlere kadar hiç durmadan dalga dalga bütün milletimize yansıtacağız. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla hareket ederek, İYİ Parti'yi Manisa'da hak ettiği daha ilerilere getireceğiz. Bana ve ekibime bu görevi layık gören başta genel başkanımız Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz olurken, Ahmetli
İlçe Başkanı Müjdat Ata, Akhisar
İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Alaşehir
İlçe Başkanı Ahmet Soygür, Demirci
İlçe Başkanı Haluk Şenyurt
, Gölmarmara
İlçe Başkanı Fevzi Düzöğüt, Gördes
İlçe Başkanı Mehmet Yavuz, Kırkağaç
İlçe Başkanı Mustafa Olgun
, Köprübaşı
İlçe Başkanı Ahmet Korkmaz
, Kula
İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Salihli
İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca
, Sarıgöl
İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Saruhanlı
İlçe Başkanı İbrahim Saruhan, Selendi
İlçe Başkanı Yasin Dumlupınar
, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik, Turgutlu
İlçe Başkanı Önder Ertaş, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan isimlerinden oluştu. - MANİSA
Kaynak: İHAKoray Aydın
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