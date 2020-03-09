İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum'da meclis üyesi seçilen iki isim, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçiş yaptı.
Erzurum 'un Palandöken ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den seçilen 2 meclis üyesi, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda üye katıldı.
"HAYIRLI OLSUN, HERKESİ PARTİMİZE DAVET EDİYORUM"
Güçlü yapılarının, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen üyelerle daha çok güçleneceğini ifade eden Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Güçlü ve çok muhkem bir yapımız var partimize katılan kardeşlerimizle beraber bu yapı çok daha iyi yerlere gidecek. Birlikte hizmetlerimizi katlayarak yürüteceğimizi düşünüyorum. Palandöken ilçe teşkilatımıza ve Palandöken Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bir yıllık zaman zarfında güzel arkadaşlık yapmışlar ki, güzel birliktelik kurmuşlar ki arkadaşlarımız bizim partimize gelmek istediler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Erzurum basını eskiden beri nitelik ifade eden bir yapıdır, bu töreni de bu bağlamda aktarıp katkıda bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız her grup toplantısında AK Parti'nin özel bir yuva şeklinde olduğunu söylüyor ve burada bölücü yıkıcı olmamak kaydıyla herkesin yer bulabileceğini vurguluyor. Ben de onu temsilen İYİ Parti'den AK Partimize geçen kardeşlerime hayırlı olsun diyorum ve herkesi partimize davet ediyorum" dedi.
"KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN"
AK Parti'ye geçiş yapan iki meclis üyesiyle güzel işlere imza atacaklarını vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bugün İYİ Parti'den AK Parti'ye geçecek olan değerli meclis üyelerimize böyle güzel bir toplantıda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kendi özgür iradeleriyle tercih yapmışlar, aramıza katılmak istemişler. Gelmek isteyen her arkadaşımıza kapımız açık. Vekilimizin de dediği gibi partimiz gelmek isteyen herkese yer verebilecek durumda bir parti. 82 milyon insanımızı kucaklayan bir parti. Ülkemize ayrım yapmadan hep beraber en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kardeşlerime hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA