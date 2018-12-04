İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz kimdir?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Niğde, Elazığ, Afyonkarahisar, Isparta ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Peki, Burhanettin Kocamaz kimdir?

BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

Burhanettin Kocamaz, 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Tarsus'ta tamamladı. 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Kocamaz, eğitimine bir süre sonra ara verdi.

SİYASİ HAYATI

Kocamaz, bir süre özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti.'ni kurarak zirai ilaçlar bayii olarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdi ve basın sözcüsü oldu.

4 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimlerinde aynı başarıyı göstererek 4 dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında MHP'den bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve kazanan Başkan Kocamaz, halen bu görevini sürdürmektedir.

MHP'DEN İSTİFA EDEREK İYİ PARTİ'YE KATILDI

Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz günlerde MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmiş, Kocamaz'a rozetini Akşener takmıştı.

Burhanettin Kocamaz, evli ve üç çocuk babasıdır.