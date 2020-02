İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2)

'DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİ VE BABACAN'IN KURACAĞI PARTİ İLE İLİŞKİM SÖZ KONUSU OLAMAZ'

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti ya da Ali Babacan'ın kuracağı parti ile zerre kadar ilişkisi olmadığını belirterek, "Altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki, ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk milliyetçiliği ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. İlk genel seçimlere kadar seçim bölgem Balıkesir'imizin ve ülkemizin sorunlarını Meclis Genel Kurulu'ndan gündeme taşımaya aynen devam edeceğim" dedi. İsmail Ok, bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağını da kaydetti.