İYİ Parti Muş İl Başkanlığı'na Ramazan Aşık seçildi
İYİ Parti Muş İl Başkanlığına seçilen Ramazan Aşık güven tazeledi.
15.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:54
İYİ Parti Muş İl Başkanlığına seçilen Ramazan Aşık güven tazeledi.
İldeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Ramazan Aşık, delegelerin oyunu alarak yeniden İYİ Parti Muş İl Başkanlığına seçildi.
Kongreye Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve partililer katıldı.
İldeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Ramazan Aşık, delegelerin oyunu alarak yeniden İYİ Parti Muş İl Başkanlığına seçildi.
Kongreye Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve partililer katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ramazan Aşık, İYİ Parti, Muş, Güncel
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