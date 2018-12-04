İYİ Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan Kimdir?

Meral Akşener tarafından Belediye Başkan adaylarının bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Niğde oldu. Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan oldu. Peki, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı olan Mümin İnan kimdir? Mümin İnan kaç yaşındadır? Mümin İnan nerelidir? Mümin İnan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MÜMİN İNAN KİMDİR?

Mümin İnan, 24 Mart 1958 yılında Niğde'nin Aktaş Köyü'nde dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet, annesinin adı ise Şükriye'dir. Lise mezunu olan İnan, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'ndan sertifika aldı ve Köy Hizmetleri'nde işe başladı. Türk-İş'e bağlı Konya Yol-İş Şube'de iki dönem mali sekreterlik yaptı sonrasında iki dönem Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi. Mümin İnan, Belediye Başkanlığı sırasında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "Çevre ve Arıtma" konusunda ödüle layık görüldü.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyecilik Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Mahalli İşverenler Sendikası Genel Başkanlığı'nda Denetim Kurulu Başkanlığı, Niğde Evleri, Kızılelma Evleri, Yeşilkent Toplu Konut Projelerinde Başkanlık gibi birçok görevde bulundu. Mümin İnan MHP eski Belediye Başkanı ve 2007-2011 Niğde milletvekili oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mümin İnan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı oldu.