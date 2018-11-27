Meral Akşener, Partisinin Milletvekilini Büyükşehir Adayı Gösterdi

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ikinci büyükşehir adayını açıkladı. Akşener, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerde partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

ZİLLET İTTİFAKI ÇIKIŞINA YANIT

Akşener, "Sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli Millet İttifakı için açık açık 'zillet ittifakı' diyor. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi diye söz vardır. AK Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim biz sizi canımız kadar seviyoruz, ayırmıyoruz" diye konuştu.

Meral Akşener

ERDOĞAN'A SESLENDİ: "EY!" DEDİĞİNDE SUSAN YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "Senin karşında demo muhalefet yok. Suya götürüp susuz götürdüğün siyaset acemileri yok. Konfor düşkünü muhalefet yok karşında. 'Ey!' dediğinde susan yüreksizler yok karşında. Dışarıdan talimat alan muhalefet yok karşında. Açığını bulup diz çöktüreceğin muhalefet yok karşında" ifadelerini kullandı.

İSMAİL OK, ADAY GÖSTERİLDİ

AK Parti'nin 20 il adayını daha açıklayacağı gün, sürpriz bir haber geldi. Akşener, İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, aynı zamanda partinin Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok olduğunu açıkladı.

İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı.

1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı. 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.

İsmail Ok

1989-1991 yılları arasında İstanbul- Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlik görevinden, 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İsmal Ok, evli, iki erkek çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.