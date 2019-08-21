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İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

21.08.2019 12:37 İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahalli seçimlerde İyi Parti'de belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti. İsmail Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi. İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi. - BURSA

belediye başkan adayı, İsmail Yılmaz, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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