İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesi sonrası İYİ Parti tarafından TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığına verilen araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesiyle ilgili TBMM'ye önerge verdi.

2 PARTİ RET, BİR PARTİ ÇEKİMSER OY KULLANDI

Önergede, "Bir devlet kurumu olan TRT'nin Anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir terör örgütü propagandasının bilerek ve kasten bir talimatla mı, yoksa ihmal sonucu mu olduğunun araştırılarak sorumluların bulunması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Önerge AK Parti ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İşte o önerge;

NE OLMUŞTU?

23 Haziran seçimlerinden önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan, TRT Kürdi kanalı için bir röportaj vermişti. Röportajın yayınlanması sonrasında TRT eleştirilerin hedefi olmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum" demişti.