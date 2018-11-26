İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde ilk adayını tanıttı. Prof. Dr. Atakan Aksoy, İYİ Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

ADAY TANITIM TOPLANTISINA ÇOK SAYIDA PARTİLİ KATILDI

Yeni Gaste'nin haberine göre, Zorlu Grand Otel'de yapılan aday tanıtım Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar İYİ Parti Kurucu üyesi Ali Sağır, İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Çevre İl Başkanları, İlçe Başkanları, İl Yönetimi, Belediye Meclisi Üyeleri, Trabzon'da ki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

"KENTSEL PROJELERİYLE TANINAN ATAKAN AKSOY BEY ADAYIMIZ OLDU"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye genelinde İYİ Parti olarak ilk Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı Trabzon'da açıkladık. Kentsel projeleriyle tanınan Prof. Dr. Atakan Aksoy Bey adayımız oldu. Allah utandırmasın. Toplantıyı şereflendiren milletvekillerimize ve tüm İYİ Parti ailesine gönülden teşekkürler" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ATAKAN AKSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Atakan Aksoy, 1974 Yılında Trabzon'da doğdu. Yomra İlçesi Özdil Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. KTÜ İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Gümüşhane Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi bünyelerinde de Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. KTÜ, Kalkınma Ajansı, TUBITAK destekli projeler yürütmüştür. DLH destekli demiryolu projelerinde çalışmıştır. Genelkurmay Başkanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı Deprem Araştırma Grubu'nda vatani görevini yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asfalt Fabrikaları AŞ (İSFALT AŞ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne asfalt konularında ulusal ve uluslararası katılımlı çağrılı konferanslar vermiştir. KGM'nin, asfaltta kireç kullanım şartnamesini oluşturma dönemlerinde, Kireç Sanayicileri derneğine bir yıl süreli danışmanlık yürütmüştür. Trabzon'da kurulmuş bulunan Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği Başkanlığı bünyesinde Turizm ve Çevre Altyapısı Bileşen Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

TÜRKİYE LOJİSTİK MASTER PLANI ÇALIŞMALARINA KATKILAR SUNDU

DPT bünyesinde AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları, TR90 Düzey II Bölgesi Kalkınma Programı, Hibe Mekanizmaları, AB Fonları, Proje Döngü Yönetimi, Satınalma Prensipleri ve Kuralları, Hibe Sözleşmeleri Yönetimi-Sorumlukları-Uygulamaları, Raporlama, AB-Türkiye Mali İşbirliği Çerçevesi, Proje Yönetim izlenmesi, e-ortamda izleme bilgi sistemi uygulamaları kapsamında eğitimler almıştır. Türkiye Lojistik Master planı çalışmalarına katkılar sundu. Trafik Mühendisliği konularında çok sayıda konferanslar verdi. Birçok ulusal ve uluslararası yayın çalışması yürüttü. Bölgesel anlamda katkılar oluşturmak üzere çok sayıda televizyon programı, radyo programı, basın bildirisi, haber sitesi görüşleri sundu.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ADAY ADAYI OLDU

Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Turizm Çevre Altyapısı Bileşen Koordinatörlüğü vb. çeşitli idari görevler yürüttü. Çok sayıda konut inşaatları yaptırdı ve birçok inşaat faaliyetlerinin içerisinde yer aldı. 2014 Yılı Mart Ayı Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için aday adayı oldu. Prof. Dr. Atakan AKSOY; iyi derecede İngilizce bilmektedir.