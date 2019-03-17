İyi Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır, Cumhur İttifakına Yüklendi: "Çakma Milliyetçiler!"

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hendek'te yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakına yüklenerek, "Sizler 'Ne Mutlu Türküm' diyemeyenlerle ittifaksınız. TSK'nın fabrikası satılmasın diye TBMM'de mücadele verirken, Meclis Genel Kurulu'ndan kaçanlarsınız. Çakma Milliyetçiler!" dedi.İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Hendek Belediye Başkan adayı Ahmet Mercan'ın, Hendek Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına katılarak, partililer ve Hendeklilere hitap etti. Milletvekili Dikbayır, sözlerine 18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü hatırlatarak ve şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başladı.Geçen hafta Hendek'te yapılan Cumhur ittifakı toplantısına, Numan Kurtulmuş, Ali İhsan Yavuz ve Levent Bülbül'ün katıldığını hatırlatan, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Bu toplantıda ittifakları tarif etmişler. Bir de ben tarif edeyim. Bizler kimiz biliyor musunuz? Bizler; birinci vatanını mübadele sırasında kaybetmiş, şimdi Ana yurdunu kaybetmemek için mücadele eden Evladı Fatihan Meral Akşener'in yol arkadaşlarıyız. Bizler; hapis cezasıyla tehdit eden ve milyonlarca liralık tazminat davasıyla korkutmaya çalışanlara, 'elinizden geleni ardınıza koymazsanız namertsiniz' diyen, 'sizin karşınızda eğilip bükülürsem, benin de kanım kurusun diyen' diyen, Meral Akşener'in yol arkadaşlarıyız" dedi.Cumhur ittifakını eleştiren İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, "Sizler; tam 29 ekim günü, evlatlarımıza mermi sıkan YPG'yi bu topraklardan geçiren, onlara davul zurna ile yemek ısmarlayan; onlar Habur'daki mahkemede rahatsız olmasınlar diye, Türk Bayrağı ile Atatürk resmini kaldıranlarsınız. Sizler, Diyarbakır meydanında, elinde 40 bin şehidin kanı olan, alçak, namussuz, şerefsiz Abdullah Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır meydanında okutanlarsınız. Sizler, alçak Mesut Barzani'nin paçavralarını Ankara Esenboğa Havaalanına ve İstanbul Atatürk Havaalanına asan ve onlara ses çıkartmayanlarsınız. Sizler, Dolmabahçe sarayında teröristlerle protokol imzalayanlarsınız. Sizler, 'Ne Mutlu Türküm' diyemeyenlerle ittifaksınız. TSK'ya ait Sakarya'daki Tank Palet fabrikası satılırken, biz sayın Engin Özkoç ile TBMM'nde mücadele ederken, TBMM Genel Kurulu'ndan kaçanlarsınız. Sizler, kurucu meclise bozkurt resmi astıran Mustafa Kemal Atatürk'e, edepsizce hakaret eden şahsa cevap vermeyen milliyetçilersiniz. Sizler TBMM'nde Abdullah Öcalan'a 'sayın' diyenlere cevap veremeyenlersiniz. Çakma milliyetçiler!" diye konuştu."Bize Büyükşehir ve 10 ilçe verin!"Sakaryalılardan ve Hendeklilerden destek isteyen Milletvekili Ümit Dikbayır, "Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının satılmasına müsaade etmeyin. Nasıl yapacaksınız bunu? AKP'ye öyle bir tokat atacaksınız ki, fabrikanın satılmasından vazgeçecekler. Bize öyle bir güç verin ki, Sakarya'da en az 10 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesini verin, ben de o Tank Palet fabrikasının önünde sandalye koyup oturmazsam adam değilim. Ben oraya oturursam da çok gelen olur" şeklinde konuştu."Sandıkta gereğini yapınCumhur ittifakı içerisinde 16 Nisan referandumunda 'evet' oyu almak için kapı kapı dolaşan bir başka adayın da Cumhuriyet Halk Partililerden ve İYİ Parti'den oy alacağı iddia ettiğini de hatırlatan Milletvekili Dikbayır, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parlamenter sistemi yıkmak için mücadele edenler, bugün vatandaşın büyük ekonomik sıkıntı içerisinde olmasının en büyük nedeni Başkanlık sistemini getirenlerle birlikte çalışanlar, şimdi de diyorlarmış ki, İYİ Partililerden oy alacağım. Sandıkta gereğini yapın. Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sözlerini tamamladı. - SAKARYA