İYİ Parti: Salgın hastalıklarla mücadelede ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın

İYİ Parti, salgın hastalıklarla mücadele sırasında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılması için kanun teklifi hazırladı.İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının önemine işaret edildi.Dünyadaki örneklere bakıldığında, koronavirüsle mücadele sırasında, hastalığa yakalanan ve ölen sağlık meslek mensupları ile karşılaşıldığı belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizde bu kayıpların hiç yaşanmamasını temenni etmekle birlikte, bahse konu sağlık mensuplarının ifa ettikleri görevin kutsallığı göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda, gerek icra edilen vazifenin öneminin ve kutsallığının tespiti gerekse de gerçekleşmesi halinde kamu sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadele esnasında hayatını kaybeden sağlık meslek mensuplarının 'şehit' olarak addedilmeleri ile kendilerinin ve yakınlarının kanunen şehitlik makamına atfedilmiş hükümler uyarınca işlem görmeleri amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA