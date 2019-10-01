İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Teröre yakınlık duymayız, teröre yakınlık duyana da yakınlık duymayız

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'na, son dönemlerde kulislerde konuşulmaya başlanan "İYİ Parti-CHP ittifakı bitiyor mu?" diye soruldu. Ağıralioğlu, "Millet ittifakının belirli ölçüde hassasiyetleri var. Hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir beraberliğimiz var. Bu beraberliğin üzerimize yüklediği bir sorumluluk var, bu sorumlulukları namusumuz bildik. İlkeli bir birlikteliğimiz oldu, ilkeli bir ayrılık olur. 'Canımız sıkıldı ayrılıyoruz' demeyiz. Diyoruz ki, terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız" şeklinde yanıt verdi.

"BİR PARTİNİN YEDEĞİ OLMAK İÇİN KURULMADIK"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında kendisine sorulan "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı ve bitti mi?" sorusuna, "Millet ittifakının belirli ölçülerde bir hassasiyeti var. Bitti mi? Şöyle, bizim politik olarak beraberlik zeminimiz var. Biz CHP'nin her dediğini beğenmek zorunda değiliz. Onlar da bizim her dediğimizi tasvip etmek zorunda değil ama demokrasiyi bizim için de memleket için de yaşanabilir bir siyasal sistem kılan şey farklılıklarımızı zenginlik sayabileceğimiz bir zenginlik oluşturması. Bunun milletimizin lehine olan sonuçlarını yönetmek anlamında hassasiyet gösteriyoruz. Diyoruz ki biz adaylarımızı takdim ettik, milletimiz bizim adaylarımıza teveccüh gösterdi. Bu beraberlikten doğan sorumluluklarımıza halel getirmeyeceğiz. Yani ittifakın bizim üzerimize yüklediği sorumluluğu namusumuz bileceğiz ama bizim için vazgeçilmez bir şey değil. Vazgeçilmez değil derken kastettiğimiz şey şu, biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Yani ihtiyaç duyulunca bir partinin yedeği olmak için kurulmadık. Dolayısıyla bir Türkiye tasavvurumuz var" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

"2023'TE ÇOK SULAR AKACAK"

2023 seçimleri de hatırlatılan Ağıralioğlu, "2023 denkleminde çok sular akacak. Ama bizim hassasiyetlerimiz ne? Hassasiyetlerimiz şu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini test ettik. Test edilen 1 yıllık sürede karnesinin zayıf olduğunu düşünüyoruz. Parlamenter demokrasinin ya da güçlendirilmiş bir denge denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalıştığı yeni bir sistem inşa etmek lazım. Yani bu sistem bize uymadı. Bu hassasiyetlerimiz, CHP'nin bazı hassasiyetleriyle mutabık olduğu için ortak bir şuur etrafında güç beraberliğine taşıdı. Biz ilkeler etrafında beraberdik, ilkeler etrafında ayrılık konuşuyoruz. Yani, canımız sıkıldı ayrılıyoruz, keyfimizden bir araya geldik demiyoruz. Diyoruz ki, ilkeli beraberlik, ilkeli ayrılık. Şimdi ilkeli beraberliğimizin çerçevesini çizdik, dedik ki, parlamenter demokrasi, denge denetleme mekanizmaları, etkin bir yasama, müstakil bir yargı. Bu noktalarda CHP'yle beraberiz. Ardından dönüp diyoruz ki terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız" şelinde konuştu.