Haberler » Güncel » İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması - Haber

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yerli otomobille ilgili, "Süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz" dedi.

29.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:05 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yerli otomobille ilgili, "Süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz" dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere Ordu'ya gelen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte partililer ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağıralioğlu, yerli otomobil üretiminin geç kalınmış bir hamle olduğuna dikkat çekerek, "Milli otomotiv, çok gecikmiş bir hamledir. Çok evvel yapılması lazımdı. Yapılanları şimdi dikkatle şöyle izliyoruz. Meselenin bir tarafı şudur; milli otomotiv üretme iradesi kıymetli bir iradedir. Bunu başarmak sürecini ciddiyetle organize etmek ayrı bir şeydir. Cumhurbaşkanımız zaman zaman Almanya'ya, sahil ülkelere, siyasi olarak kızdıklarına hitap ederken onlara terbiye edici cümleler kurarken kantarın topuzunu biraz kaçırıyor. Cumhurbaşkanımıza kuvvet olacak şey bu milli otomobil hamlesidir. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil, devletin bütün üst düzey bürokrasinin 146 bin makam aracı var. Bu kadar makam arabası olan bir ülkenin çok ciddi bir irade ile kendi otomobilini üretmesi lazımdır, kıymetli bir iştir" diye konuştu.
"SÜRECİ TAKİP EDİYOR, ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYOR VE YÜREKLENDİRİYORUZ"
Ağıralioğlu, yerli otomobil üretme iradesini kıymetli gördüklerini ve desteklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bizim milli otomobilimize bizim binmemiz değil, bizim ürettiğimiz Türk markası ürüne dünyanın diğer devletlerinin de binmesi ve tercih etmesi lazımdır. İnşallah bunun başlangıcı olur. İradeyi kıymetli görüyoruz ama iradeyle beraber fabrika görmek istiyoruz, üretim görmek, mamul haline getirilen ürünlerin tercih edilebilir olduğunu görmek istiyoruz. Dolayısı ile süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz."
(Selim Kuşcu/İHA)

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42   TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
16:42   Düzce'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haber
16:40   Bakan Pakdemirli'den, Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
16:40   Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı - Haber
16:37   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:43:55