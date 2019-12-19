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İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te yaşanan yanlış anlama nedeniyle, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü arayarak özür dilediğini belirtti. Ağıralioğlu, "Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" paylaşım nedeniyle Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a da eleştirilerde bulundu.

19.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:18

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan'ı, Twitter'dan yaptığı, daha sonra özür dileyip sildiği Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk paylaşımı üzerinden eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde Meclis'e gelen Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü tanıyamamış ve sosyal medya hesabından tepkilere neden olan "Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu paylaşıma tepki gösteren ve baba Safitürk'ü arayarak partisi adına özür dileyen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından Lütfü Türkkan'a da eleştiride bulundu.

"MİLLETİN GİYİP KUŞAMIYLA KAVGA ETMEK BİZİM SİYASETİMİZ DEĞİL"

"Her gördüğü sakallı, sarıklı ve cübbeliyi Ak Partili zannedip siyasi sataşma vesilesi yapma yanlışlığı, şehidimizin babasına maksadını aşan bir şekilde, bilmeden hürmetsizlik olarak yansıdı" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, "Milletin giyimi, kuşamı, yaşantısı, değerleri ile kavga etmek bizim siyasetimiz değildir" dedi.

Şehit babası Asım Safitürk- Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

"ASIM AMCAMIZI ARADIK, ÜZÜNTÜLERİMİZ DİLE GETİRDİK"

Açıklamalarının devamında, şehit babasını arayarak özür dilediğini belirten İYİ Parti Sözcüsü, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sebeple hem özür dilemek hem de helalleşmek için şehidimizin babası Asım Amcamızı arayarak, partimiz adına üzüntülerimizi ilettim. Şehitlerimiz vatanın tapusudur ve onların geride kalan emanetleri devletin bütün kurumlarına iftihar ile girerler ve her daim baş tacı edilirler."

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir

Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Politika, Güncel


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