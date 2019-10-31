İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan ABD'ye Talat Paşa'lı 'soykırım' tepkisi: Çocuklarımıza Talat ismini veririz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisinin 'Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan' kararına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, ABD'nin tasarıyı Türkiye aleyhine bir "sopa" olarak kullandığını ifade eden Ağıralioğlu, "Biz çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Bu münasebetsizlik devam ederse kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz" dedi.

Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubu da hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13'ünde ABD'ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD'ye borçlu değiliz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

Değişiklik yapmak isterse tasarı yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilerek burada yeniden ele alınacak. En nihayetinde hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da oylanan tasarı, onay için Başkan'a gidecek.

TALAT PAŞA KİMDİR?

İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucularından olan Mehmet Talat Paşa(874, Edirne- 1921, Berlin), 1913-1918 yılları arasında Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) olarak görev yaptı ve bu dönemde alınan kararlarda etkin rol oynadı.Talat Paşa ile birlikte Ahmed Cemâl Paşa veEnver Paşa'nın görev yaptığı dönem "Üç Paşalar Dönemi" olarak da adlandırılıyor.

Sözde Ermeni Soykırımı emrini ise Talat Paşa'nın verdiği iddia edilir.