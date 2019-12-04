Haberler » Güncel » İYİ Parti standına saldırı iddiası - Haber

İYİ Parti standına saldırı iddiası

Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 01:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:20
'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı, 25 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" standına saldırı gerçekleştirildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İ.M.E, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak, Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.
Öte yandan, zanlıya destek olmak amacıyla karakol önünde toplanarak bir süre slogan atan grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığından 25 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla stant açıldığı belirtilerek, açılan standa bir siyasi partinin gençleri tarafından saldırıldığı ve kadınların el ilanı dağıtmasına engel olunduğu iddia edilmişti.
İYİ Parti standına saldırı iddiası

İYİ Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:54 İSTEEND'ten korsan nakliyecilere tepki - Haber
01:42 Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi - Haber
01:39 Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
01:36 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3) - Haber
01:35 Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü (2) - 5 (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
10:21 Beylikdüzü'nde yoldaki araca yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
4.12.2019 02:07:33