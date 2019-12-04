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İYİ Parti standına saldırı olayında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Kayseri'de, İYİ Parti standına düzenlenen saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

04.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:29İYİ Parti standına saldırı olayında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

'de, İYİ Parti standına düzenlenen saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.


Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, İYİ Parti'nin açtığı standa saldırdığı ve zarar verildiği iddia edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde İ.M.E, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınarak, Kocasinan ilçesinde bulunan Reşat Vural Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.M.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ


İYİ Parti, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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