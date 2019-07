İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , "Siz millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz." dedi.Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gittiği her yere adalet ve hürriyet götüren Türk ordusunu selamladığını belirtti. Mehmetçiğin postalının değdiği yerde gül bittiğini ifade eden Akşener, "Kağıttan kaplanmış" diyerek orduya hakaret edenleri, Genelkurmay Başkanı'nı "örgüt lideri" diye tutuklayanları Allah'a havale ettiğini söyledi. Akşener, "Ergenekon kepazeliğinin sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diyorum." dedi.Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, yaşanan sorunlardan ders çıkarmayanların aynı hatalara tekrar tekrar düştüğünü anlatan Akşener, Türkiye'ye yaptırım planlayanlara karşı devletin yanında olmaya devem edeceklerini söyledi."Sayın Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşme maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu." ifadesini kullanan Akşener, şöyle konuştu:"Trump yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna geçemeyeceğini ilan etmekle kalmadı, bu talebini Erdoğan'ın kabul ettiğini ifade etti. 'S-400 sorunu çözüldü, yaptırım gelmeyecek' nidaları atılırken Trump'ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne ilişkin herhangi bir ifade yok. Elimizde sadece Erdoğan'ın 'Trump'tan yaptırım izlenimi almadım' açıklaması var. Sürekli herkes tarafından kandırılan insan sarrafı Erdoğan'ın bu konuda yanılma ihtimali bence oldukça yüksek. Görüldüğü kadarıyla Sayın Erdoğan içine çekildiği tuzağın farkında bile değil."Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hata yaptığını, kendisinin bu hususta nasıl ikna edildiğini anlamakta zorlandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşündüğünü iddia eden Akşener, yapılan her hatada, alınan her yanlış kararda siyasi olarak faturanın Erdoğan'a kesileceğini belirtti.Milletle inatlaşan hiçbir siyasi hareketin ayakta kalamadığının altını çizen Akşener, şöyle devam etti:"Milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alarak milletin seçtiği kişilerin yönetme hakkını gasbediyorlar. 'Millet ehil olanı seçmedi' demek cunta kafasıdır. Milletin kararını beğenmeyen bir milliyetçilik yoktur. Siz millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. 31 Mart'tan önce 'beka' diyenler, 'Öcalan avukatlarıyla görüşsün' demeye başladılar. Terörist başıyla mektup arkadaşı oldular. Ben ayna tutunca Öcalan tekrar terörist başı oldu. 'Küçük ortak' deyince de kızıyorlar. Ne diyeyim, eş başkan mı diyeyim? Ayrıca milletin sözcüleri olan muhalefete kapattığınız TRT ekranlarını terörün eli kanlı sözcülerine açamazsınız. Bu alçaklığı yapanlara 'güveniyorum' diyemezsiniz. Terör örgütü ile aranıza mesafe koyun, çözümmüş, açılımmış, saçılımmış, sakın bir daha aklınızdan geçirmeyin.""Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır"Meral Akşener, hükümetin politikalarını eleştirmelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızdığını, yapılan tüm icraatlar için teşekkür beklediğini söyledi.Kişi başı milli gelir 20 bin dolara çıktığında, milletin cebinde para, yüzünde umut olduğunda, Suriyeli sığınmacılar ülkelerine döndürüldüğünde ve emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözüldüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edebileceğini vurgulayan Akşener, şunları söyledi:"Dün yaptığınız yollar bugün karın doyurmuyor. Hayat pahalılığı bitsin istiyoruz artık. Yol yaptınız diye ekonomik krizi anlatmayalım mı? İşsizliğe, hayat pahalılığına çare bulun. Hangi derdimizi anlatsak 'Yol yaptık' diye cevap vermenizden sıkıldık artık. Hala teşekkür bekliyorsan kusura bakma. Sen küçük ortağınla yetineceksin. Hani 'her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler ya, her başarısız iktidarın arkasındaysa bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır. Vallahi şahıs girdiği yeri kurutuyor. Girdiği ortaklık bir daha iflah olmuyor. Çok şükür biz ucuz atlattık. Teşekkür konusu açılmışken bu vesileyle Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Terörist başının mektubuna sahip çıkarak, illet, zillet diyerek, kin kusarak, nefret saçarak, iftira atarak, İYİ Parti'yi kurmamızın ne büyük bir ihtiyaç olduğunu kanıtladınız."Meral Akşener, yenilenen İstanbul seçimlerinde İYİ Parti'nin 25 yıldır değiştirilemeyeni değiştirmeyi başardığını dile getirdi.Kimseyi ayrıştırmadan, iftira atmadan siyaset yaptıklarını anlatan Akşener, milletin de sevgi diline, kucaklaşma çağrılarına onay verdiğini ve atılan tüm iftiraların, iftira sahiplerinin ayağına dolandığını savundu."Hak geliyor, batıl zail oluyor" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizi gelip geçici hevesle parti kurduk zannettiler. Sandılar ki ilk seçimde yüzde 1 oy alır, evimize döner, torunlarımızı büyütürüz. Olmadı, iftiralar atmaya, tehditler savurmaya başladılar. Sonunda ne diyecekler biliyor musunuz? 'Biz ettik sen etme.' Ama bu arkadaşlar şimdilik bu olgunlukta değiller. 2016 yılında hakkımda bir soruşturma açmışlar ve Meral Akşener'in FETÖ ile bir bağı var mı yok mu onu inceliyorlar. Üç yıldır tek bir delil, irtibat, iltisak bulamamışlar. İyi de kardeşim sizin başarısızlığınızın müsebbibi ben miyim? Madem soruşturma açıyorsun, kaldırın gizlilik kararını, beni ifadeye çağırın. Çağırın ki FETÖ'nün siyasi ayağı kimlermiş konuşalım, araştırılsın. Kim kiminle iş tutuyormuş, kim kimin döşeğine yatmış konuşalım, araştırılsın. Kimler turizm acentesi gibi her hafta uçak dolusu adamı bunların inine pazarlık yapmaya göndermiş konuşalım, araştırılsın. Bu işten öyle kolay kaçamazsın Sayın Erdoğan. Anadolu'da bir laf vardır, 'İti öldürene sürütürler'. Ne yaparlarsa yapsınlar bu müfteriler yüzünden AK Parti'li kardeşimin, MHP'li kardeşimin kalbini kırmayın. İYİ Partililer ile MHP'liler düşman olmayacak. Bir ve kardeş kalacağız. Büyük, müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Güneşi görene kadar birlikte yürüyeceğiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyoruz, Türkiye iyi olacak."