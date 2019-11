İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkenin ekonomik yönden iyi yönde ilerlemediğini, çözümün ise İYİ Parti iktidarında olduğunu belirterek, " Türkiye uzun zamandır üretmiyor, dünya ile rekabet edemiyor. Çünkü iktidar taşıma suyla değirmen döndürüp, lafla peynir gemisi yürütüyor." dedi.Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e bir Fatiha'yı çok gördüğünü, Cuma hutbelerinde anmaya çekindiklerini ileri süren Akşener, "Bu ülkenin has evlatları onu hayırla anmaktan vazgeçmeyecek. Türk'ün vefalı evladı, ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump ile görüşeceğine dikkati çekerek, Trump'ın daha önce gönderdiği mektupla, Erdoğan'ın nezdinde Türk milletinin onurunu zedelediğini, Erdoğan'ın, Türk milletine karşı yapılan bu hakaretin karşılığını Trump'ın yüzüne çarpması gerektiğini söyledi."İntihar haberleri yüreğimizi dağladı"Erdoğan'ın "boş işlerle" uğraşmayı bırakmasını isteyen Akşener, şöyle konuştu:"Milletin haysiyetine, istikbaline ömür adamış kahramanlarla ve isabetli işleriyle uğraşmaktan, mukaddesatımızı ekran koruyucu yapıp, Cumhuriyetimize taarruz etmekten artık vazgeç. 81 yıl önce milletimizin istiklali ve istikbali için çarpan yüreklerin hayali, hedefi elbette bugünlerde yaşadıklarımız değildi. İstikbalden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın intihar haberleri yüreklerimizi dağladı. 17 yıl boyunca Başbakanlık önünde fırlatılan yazar kasayı konuşan iktidarın bugün yaşanan daha büyük felaketleri görmezden gelmesini kabul edemeyiz. Hele de bu gerçekleri dile getirenleri terörist ilan eden damat cehaletine karşı milletimizin hakkını, hukukunu korumakla mükellefiz.""Ekonomide işler iyi gitmiyor"Ekonomide işlerin iyi gitmediğini, bunu dile getirenlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "terörist" ilan edildiğini belirten Akşener, etiketlerden canı yanan vatandaşın "neler oluyor" sorusunun karşılığının 'terörist" olmaması gerektiğini söyledi.Albayrak'ın görevinin, çarşıdaki, pazardaki yangını söndürmek olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:"Türk milleti sizden iş bekliyor, AŞ bekliyor. ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin. Pırıl pırıl aileler yok oluyor, ocaklar sönüyor. Bir ülkede analar, babalar; yavrularıyla birlikte intihar ediyorsa yolun sonuna gelinmiştir. 17 yılda bir arpa boyu yol alamadılar. Söyleyince Sayın Erdoğan kızıyor ama durum maalesef böyle. 17 yılın sonunda Türkiye'yi 2001 yılına geri döndürdüler. Kriz günlerinin şartlarından başarı süzmeye çalışıyorlar. Siyaset acı içinde kıvranan milletimizle dalga geçme yeri değildir. Damat bey, kendisine sorulan 'ne olacak bu halimiz' sorusuna 'Hele şu petrolü bir bulalım, siz Türkiye'yi o zaman görün' diyor. Karikatür karakterlerine ekonomi teslim ederseniz olacağı budur. Geçen sene 'Berat Harikalar Diyarında' filmini izlemiştik. Bu kafayla giderse seneye 'Titanik'le kapanışı yapar artık. Ülkemize bir iyilik yapmak istiyorsa bakanlığı bırakıp hayatına 'normal' damat olarak devam etsin. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır üretmiyor, dünya ile rekabet edemiyor. Çünkü iktidar taşıma suyla değirmen döndürüp, lafla peynir gemisi yürütüyor. Kayınpederi ile damat bir olup 'en iyisini ben bilirim' ukalalığıyla tüm uyarılara kulaklarını kapatıp gemimizi hızla buzdağına doğru götürüyorlar. Uyarılara da kulak vermiyorlar. Düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçılarından başka kimseyi dinlemiyor, gerçeği göremiyorlar. Millet 'yandım' dedikçe bunlar ateşe odun atıyor. Bu zihniyet yüzünden Türkiye uzun zamandır yerinde sayıyor."Meral Akşener, bir toplumda kalkınmanın kadınlarla mümkün olduğunu, kadının yer bulamadığı toplumların kalkınmasının da olamayacağını savundu.Türkiye'de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34'ünün iş sahibi olduğunun altını çizen Akşener, bu oranın dünyada yüzde 50 seviyesinde olduğunu dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları kaydetti:"Dünyanın en güçlü ülkeleri aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkelerdir. Bizim kadınlarımız, var olabilmek, ayakta durabilmek, hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Hayatın her alanında önlerine konulan bariyerlerle uğraşıyor. Defineci damat petrol peşinde koşarken AK Parti iktidarının memleketi getirdiği yer ortadadır. Ruhu yaşlanmış, umutsuz kadınlar ülkesi Türkiye! Ekonomik kriz ortamında milletimizin en zorda olan kesimlerinden biri boşanmış kadınlardır. İkinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı şimdiden uyarıyorum; boşanmaların ekonomik mağduru kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Kadınlarımızın gönlü rahat olsun. İYİ Parti iktidarında 96 yıl önce kadınların sırtında yükselen Türkiye Cumhuriyetini yine kadınlarımızla el ele 21. yüzyıla taşıyacağız. Bizim için güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür. İYİ Parti iktidarında kadınlarımız, her alanda ülkemizin itici gücü olacak. Bizim kötülerle kaybedecek vaktimiz yok. 17 yıllık iktidarın sonunda kasalarını doldurmaktan başka bir iş yapmayanların devri artık bitiyor. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları vatanın makus talihini yenmeye geliyor. Bizim varlık sebebimiz budur."