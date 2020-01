İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması önergelerine ilişkin "Madem bizim ve CHP'nin verdiği araştırma önergesini kabul etmiyorlar, o zaman AK Parti araştırma önergesi versin, hepimiz destekleyelim. AK Parti'nin sayısal çoğunluğu olduğu için komisyondaki çoğunluk da onlarda olacak. At izi, it izi karıştı. Her şey ortaya çıksın." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, Kanal İstanbul projesi hakkında bilim insanları, diplomat ve askeri çevrelerin çeşitli riskleri dile getirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız." yaklaşımı sergilediğini söyledi.

Milletin menfaatine uygun hiçbir bir yatırıma karşı olmadıklarını ve milletin çıkarlarını her şeyin önünde gördüklerini vurgulayan Akşener, partileri bünyesinde kurdukları Kalkınma Politikaları Başkanlığının projeyi incelediğini belirtti. Meral Akşener, bürokrasi, özel sektör ve akademik çevrelerden oluşan 36 kişilik bir ekibin Kanal İstanbul projesini, teknik, çevre, hukuki ve ekonomik olmak üzere dört ana başlık altında analiz ettiğini ve bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Akşener, 18 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da, konunun tartışılacağı bir panel düzenleyeceklerini açıklayarak, "Kanal İstanbul milletin bir talebini, ihtiyacını karşılıyor mu? Hayır. Bu proje, Türkiye'de sanayi üretimini artıracak bir destek sağlıyor mu? Hayır. Tarımsal üretimi destekliyor mu? Hayır. 20 milyar dolar yatırımı karşılayacak bir gelir yaratıyor mu? Hayır. Peki Kanal İstanbul projesinin parası nereden çıkacak? Otoyollara, köprülere, havalimanlarına ve şehir hastanelerine yaptıkları gibi bu kez de kanala Hazineden gemi geçiş garantisi verecekler. Önümüzdeki 50, belki de 100 yıl o devasa inşaatın parası, milletimizin sırtına yıkılacak." ifadelerini kullandı.

"Gençler neye güvenip evlenecek?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin geç evlendiklerine ilişkin değerlendirmesini de anımsatan Akşener, şunları söyledi:

"Gençlere 'neden evlenmiyorsun?' diye soruyor. Sayın Erdoğan, nasıl ki çalışanlar emeklilikte saraya takıldıysa, pırıl pırıl gençlerimizin mürüvvetleri de damadının dahiyane ekonomi politikalarına takıldı. Sorarım sana, ekonominin hali ortadayken gençler neye güvenip evlenecek? Öyle bir Türkiye yok Sayın Erdoğan. Benim gençlerimin hayatı, AK Parti'li yönetici çocuklarının, AK Parti'li ajansçı gençlerin hayatı gibi değil. Babasının, annesinin biriktirdiği üç kuruştan, harçlık almaktan mahcup düşmüş bir gençlik var karşında. Geline bilezik takamayacak, beyaz eşya, koltuk, yatak, halı alamayacak durumda aileler var karşında. Bu gerçekler orta yerde dururken, bir de alay eder gibi sormak ayıptır. Neden evlenmiyorlarmış. İş buldun da evlenmediler mi? Geleceğe güvenmelerini sağladın da yuvalarını kurmadılar mı? Karınlarını doyurdun da onlar, 'Ben de evlenir, evlatlarımı büyütürüm' demediler mi? Bu işin sorumlusu sizsiniz ama oralı olmayıp bir de çaresiz gençlerimin yüzüne mi vuruyorsunuz?"

Akşener, dünyada küreselleşme döneminin bittiğini, ekonomide korumacılık duvarlarının daha da yükseldiği bir döneme girildiğini söyledi.

Eski küresel ticaret düzeninin değiştiğine işaret eden Akşener, ihracata dayalı büyümenin eskisi kadar kolay olmadığını, gelişmiş ülkelerin yüksek teknolojiye dayalı bir üretim modelini hayata geçirdiğini, Türkiye'nin de bu vizyonla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracaklarını belirten Akşener, "Sayın Erdoğan ve ekibinin ülkeyi ortak akılla, vizyonla ve geleceği planlayarak yönetmek gibi bir dertleri de niyetleri de hiçbir zaman olmadı. Ülkeyi ucube bir sisteme mahkum edip bir de tüy diktiler. Ülkemizin geldiği noktada artık her şey daha kötüye gidiyor. Tek adamın iki dudağı arasında KHK'lerle yönetilen, millet iradesini hiçe sayıp Meclisi etkisizleştiren, hukuku paspas eden bir anlayışla, Türkiye'yi güvensiz bir ülke haline getirdiler." görüşünü savundu.

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması

Akşener, grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için verdiği araştırma önergesine ilişkin sorusu üzerine Akşener, "Biz iki kere verdik, reddedildi. CHP şimdi veriyor ama reddedileceği ilan edildi. FETÖ'nün sürekli kullanışlı bir mekanizma olarak kullanılması ve bir şaibe bulutunun yaratılmış olması doğru bir şey değil. Madem bizim ve CHP'nin verdiği araştırma önergesini kabul etmiyorlar, o zaman AK Parti araştırma önergesi versin, hepimiz destekleyelim. AK Parti'nin sayısal çoğunluğu olduğu için komisyondaki çoğunluk da onlarda olacak. At izi, it izi karıştı. Her şey ortaya çıksın." diye konuştu.

Meral Akşener, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Moskova'da Suriye'nin istihbarat yetkilileriyle görüştüğüne ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine de "Sayın Erdoğan'ı aklı selime davet etmiştim. 'İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak Suriye'ye gideceğim' demedim, 'Siz sinirinizi, egonuzu, öfkenizi yenemiyorsanız ben görüşmeye ve bu meseleyi devlet adına çözmeye hazırım' demiştim. Demek ki başladılar. Bu da iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

