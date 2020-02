İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye rejim güçlerinin İdlib 'deki gözlem noktalarına saldırılarına ilişkin, "Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin." dedi.Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Suriye ordusunun Rusya ile el ele vererek İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarda bulunduğunu söyledi.Saldırıyı "Orta Doğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri" olarak değerlendiren Akşener, "Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şehitlerimiz var. Ordumuz teyakkuzda. Cenazelerimizi kaldıracağız. Mehmedimize moral vereceğiz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna'ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacağının açıklandığını anımsatan Akşener, şöyle konuştu:"Aynı günün gecesi, Ukrayna'yla Kırım'ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. Üstelik Rusya, pişkinlik edip 'Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi' diyor. Sayın Erdoğan da bu acı tabloya rağmen seyahatini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun Sayın Erdoğan? 'Dostum' siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun? Dış politikada aklı bırakıp egonla iş götürünce olanlardan memnun musun? Sen Türk devletini yönetiyorsun. Akıllı olmak, gelişmeleri doğru okumak ve dış politikamızı devlet ciddiyetiyle yürütmek zorundasın. Ama her şeyden önce duyguların yerine milletimizin çıkarlarını öne koymak zorundasın.Şimdi sana ve hükümetine düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin. 'O ne der, bu ne yapar?' demeyin. İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan artık vazgeçin. Bir an önce ve tereddütsüz gerekeni yapın."Deprem vergisi tartışmasıAkşener, Elazığ depremine de değinerek, Türk milletinin hür türlü acı ve sıkıntılara karşı vakur duruşunu bozmadığını, ülkesine ve devletine olan inancında zerre kadar taviz vermediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem vergileri konusunda, "Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok" dediğini ifade eden Akşener, şu değerlendirmede bulundu:"Sözüm ona gereken yere harcamışlar. Gereken yerin neresi olduğu belli değil. Ama belli ki Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar. Elazığ'da şu ana kadar incelenen 14 bin binadan bin 800'ü için yıkım kararı çıktı. 78 bin bina incelenecek. Kim bilir, yıkılacak bina sayısı kaça çıkacak? Allah aşkına, bu kadar mı emanet yaşıyoruz? 10 bin binanın yıkılma ihtimali olan bir kentteki çaresizliği düşünün. Ülkeyi ve o kenti yönetenlerin sorumsuzluğunu düşünün. Sonra da benim kardeşim 'Deprem için toplanan paraları ne yaptınız?' diye sorunca, gördüğü muameleyi düşünün.İktidarlar babasının parasını değil, milletin parasını harcar. O yüzden, her kuruşun hesabını vermek zorundadırlar. Buna zaman ayırmak zorundadırlar. Devleti yönetenler, milyarlarca liranın nereye gittiği sorulduğunda vatandaşına atarlanmaz. Oturur, kuruşu kuruşuna hesabını verir. 'Yüzüm pak, alnım ak' der. Ne var ki bugün Türkiye'yi yönetenlere bu haklı soruyu sorduğunuzda, bırakın hakkınız olan cevabı almayı, üstüne bir de azar işitiyorsunuz. Yönettiğiniz yer babanızın çiftliği değil, milletin devleti, milletin hazinesi. Bugün vermeseniz bile, yarın mecburen hesabını vereceksiniz."- "Kızılay naylon bağış kurumuna dönüşmüş"Kızılaya yapılan bağış ve yardımlara ilişkin tartışmaları hatırlatan Akşener, "150 yıllık tarihi olan Kızılayın, yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan bir naylon bağış kurumuna dönüştüğünü" ileri sürdü."Biz Kızılayı her felakette ısıtan battaniye, aç karınları doyuran ana şefkati, kötü gün dostu olarak biliriz." diyen Meral Akşener, şunları kaydetti:"Peki bugünkü iktidar ne yapmış? İktidarları döneminde girmedik sektör bırakmayıp semiren bir şirketten para almaları gerekmiş. Ne yapmışlar? Kızılaya demişler ki 'Biz Ensar Vakfına para vereceğiz ama bu parayı önce sana yatıralım, oraya sen aktar.' Neden? Çünkü Kızılaya verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 8 milyon dolar, 2017 kuruyla 30 milyon lira gönderip Kızılaya da demişler ki 'Sen sadece 75 bin dolarını al, gerisini Ensar Vakfı üzerinden bizim çocukların derneğine aktar. Peki vergiden düşen bu 30 milyon lira aslında kimin parası? Elbette milletin parası. İşsizlikten kıvranan gençlerin parası. Mutfağı tutuşmuş annelerin parası.Emekliye vermedikleri zam orada, çalışanlara vermedikleri zam orada, tarlasını süremeyen çiftçinin desteği orada, hayvancılıkla uğraşan ama elinde hayvanı kalmayanların hakkı orada, saraya takılan EYT'lilerin hakkı orada. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletin 30 milyon lirasını çoluk çocuğunuzun oyuncağı derneklere aktaracaksınız diye Kızılayımızın üzerine leke düşürmeye ne hakkınız var? Kızılayın sancağı, al bayrağımız gibi kıymetlidir. Kızılayı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz. Çoluk çocuğunuzun oyuncağı vakıflara, derneklere, milyon dolarlar aktarılacak diye Türk milletinin vicdan kalesi Kızılayın surlarında gedik açamazsınız. Ayıptır, günahtır. Allah sizi ıslah etsin."(Sürecek)