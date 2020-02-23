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İYİ Parti Tomarza ilçe teşkilatında Koçoğlu, güven tazeledi

İYİ Parti Tomarza 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ümit Koçoğlu, yeniden seçildi.

23.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:54İYİ Parti Tomarza ilçe teşkilatında Koçoğlu, güven tazeledi
İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ümit Koçoğlu, yeniden seçildi.

Tomarza Halk Eğitim Salonu'nda gerçekleşen kongreye, İYİ Parti Dursun Ataş, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve başkan yardımcıları ile CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen katıldı.

Tek adayın olduğu kongrede, 44 delegenin oylarının tamamını alan Koçoğlu, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Koçoğlu, kongrede yaptığı konuşmada yaklaşık 12 yıldır siyasetle uğraştığını söyledi.

Üzerine düşen görevin fedakarlık istediğini anlatan, Koçoğlu, "Üstlenmiş olduğumuz görevi layıkıyla yerine getirebilmek için azimle, heyecanla ve aşkla çalıştığımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutlu yolda gönül dostlarımla, dava arkadaşlarımla, değerli yönetim kurulu üyelerimizle olmaktan gurur duyuyorum. Rabb'im utandırmasın." dedi.

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Kaynak: AA

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