İyi Parti Tomarza İlçe Yönetimi İstifa Ederek Cumhur İttifakı'na Katıldı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Kayseri'nin Tomarza ilçesinde düzenlediği mitingde, İYİ Parti Tomarza İlçe Yönetiminden istifa eden Başkan Mustafa Köse ve ekibi Cumhur İttifakı'na destek verdi.Cumhur İttifakı'nın Tomarza mitingine AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, MHP Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir ile Yaşar Karayel, Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, AK Parti ve MHP'nin yöneticileri katıldı.Mitingde konuşan Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendimize şiar edinmiş bir ekip olarak İnşallah 01 Nisan'dan itibaren mazbatamızı alır almaz Davut Şahin Başkanımızı kolumuza takacak Tomarza halkı ne istiyorsa, onların refahı ve mutluluğu için her türlü hizmeti aşk ile yapacağız.Biz birilerini karalayarak, birileri hakkında konuşarak bir yerlere varılmayacağını çok iyi biliriz. Biz işimizle, yaptıklarımız ve yapacaklarımızla milletimizin gönlünde yer edinmek için "hizmeti ibadet bilerek" çalışırız. Bugün bizleri bağrına basan ve tam destek vererek gücümüze güç katan tüm Tomarzalı kardeşlerime minnet duyuyor, teşekkür ediyorum.İyi Parti İlçe Başkanlığından yönetimi ile birlikte istifa ederek Cumhur İttifakını destek veren Mustafa Köse başkanımıza rozetini takmanın mutluluğunu yaşadık. Cumhur İttifakı içerisinde yer alacak olan Mustafa Köse başkanımız ve ekibi inanıyorum ki, Tomarza'da kazanılacak zaferde büyük pay sahibi olacaklardır" dedi. - KAYSERİ