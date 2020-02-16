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İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi

Isparta'da İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi.

16.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:50İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi
'da İYİ Parti İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi.
İYİ Parti İlçe Kongresi Yalvaç Ata Düğün Salonu'nda yapıldı. Tek listenin yer aldığı kongrede Çalışkan, oy çokluğu ile göreve getirildi.
Sonucun açıklanmasının ardından konuşan Çalışkan, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Çalışkan, ilçede çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını, vatandaşların dertlerini ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.
Kongreye katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Çalışkan'a görevinde başarılar diledi.

İYİ Parti, Isparta, Yalvaç, Güncel

Kaynak: AA

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