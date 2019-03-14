İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Yomra'ya Siyaset Değil İcraat Lazım"

Kaynak: İHA

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, "Ben Yomra'da herkesin adayıyım. Evet, partiler üstüyüm. Çünkü Yomra'ya siyaset değil icraat lazım" dedi.Yomra'da açık ara önde olduklarını herkesin bildiğini ifade eden Bıyık, "Yomra'daki mevcut belediye başkanı açık ara önde olduğumuzu kabul ediyor. Kendileri açıklama yapmış. 'Bu seçim iki adayın seçimi değildir' demiş. Yomra halkının talebi ile herkesin ortay adayı olan şahsım ile yarışamayacağını kabul ediyor. Bu açıklama halkımızın bizlere olan teveccühünün en net göstergesidir" diye konuştu.Yomra'daki mevcut belediye yönetimin 15 yıl boyunca Yomra'ya hiçbir kazanım sağlamadığını ve mevcut belediye başkanının da bunu kabul etiğini kaydeden Bıyık, "Sayın Başkan tüm açıklamalarında 'evet Yomra'ya mega proje yapamadık' diyor. Bende diyorum ki bıraksın megayı, 5 yıldır iktidar partisine mensuplar. Bu 5 yılda minicik bir hizmet yapmışlarsa göstersinler. Minnacık bir park yapmışlarsa göstersinler de alkışlayalım. Mevcut belediye başkanı Yomra'ya hizmet yapmadığını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.Kendisinin akılcı, gerçekçi ve Yomra'nın talep ettiği projelerle sahaya indikten sonra mevcut belediye yönetimin de proje açıklamak zorunda kaldığını belirten İYİ Parti Adayı Bıyık, "Laf olsun diye açıkladıkları projeler bile, Yomra halkının taleplerine cevap vermiyor. 15 yıl görev yapıp, Yomra'ya minnacık bir eser kazandırmayanlar bugün sözde proje görselleri ile halkımızı kandırabileceğini sanıyor. Önce bir eser göstersinler de sonra proje açıklasınlar. 15 yılda ne yaptın da gelecek 5 yılda 'şunu yapacağım' diyebiliyorsun? 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' atasözünü unutmasınlar" şeklinde konuştu."Benim anlayışımda kavga yok, makam uğruna kimseyi karalamak yok"Yomra mevcut belediye başkanının siyasi etik ve ahlaka uymayan beyanatlar verdiğini belirten Bıyık, "Yomra'yı geriyorlar. Ben Yomra'nın huzuru için ses çıkarmıyorum. Ben karalama siyaseti yapmak istesem elimde çok malzeme var. Ben haftalardır bu konuları konuşmuyorsam gerilim siyaseti yapmak istemediğim için konuşmuyorum. Haftalardır çamur atıyorlar, iftira atıyorlar. Benim anlayışımda kavga yok, makam uğruna kimseyi karalamak yok. Ben Yomra'ya huzur getirmek için göreve talip oldum. Geçmişimi araştırıp tek bir leke bulamayanlar, şahsıma atacak çamura erişemeyenler bugün hikaye anlatıyor. Benim adım Mustafa Bıyık, Yomra'nın köyünde doğdum. Kendisine oy vermeyecek olan bütün Yomra'yı hain ilan etmeye çalışmaktan başka bir iş yapamayan mevcut belediye başkanı önce Yomra'yı tanısın, sonrada kendisine baksın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'a oy veren şahsı Yomra Belediyesinde kim işe aldı? Yomra'da, Demirtaş'a oy verdiğini açıklayan bir kişi vardır, o da mevcut belediye başkanının yanındadır. Benim yanımda ise Yomra'nın mevcut belediye yönetiminden kurtulması ve hak ettiği hizmetleri alması için güç birliği yapmış olan Yomralılar vardır. Ben Yomra'da herkesin adayıyım. Evet, partiler üstüyüm. Çünkü Yomra'ya siyaset değil icraat lazım" dedi.Kendisinin sadece Yomralılar'la ittifak yaptığını dile getiren Bıyık, "Mevcut başkan galiba seçime tek başına girmek istiyordu. Bu konuda kendisine hak veriyorum çünkü sadece tek aday olarak seçime girerse kazanma şansı vardır. Ben Yomralılar'la ittifak yapıyorum. Ben ne herhangi bir siyasi partiye, ne de bir ittifaka güvenerek aday olmadım. Niyetimi Allah rızası için yaptım, değişik partilerden insanların talebi ile Yomra'yı mevcut belediye başkanından kurtarmak için göreve talip oldum. Kimliğimi, kişiliğimi, geçmişimi ortaya koyuyorum. Kendimi ortaya koyuyorum ama mevcut belediye başkanı karşımda kendisini ortaya koyamıyor" diye konuştu."Her aday 15 temmuz gecesi nerede olduğunu açıklasın""Biz Yomralılar milliyetçi, maneviyatçı, eşitlikçi insanlarız" diyen Bıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü:"15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hain bir darbe girişimi yaşandı. Şimdi ben buradan tüm belediye başkan adaylarına çağrı yapıyorum. Tüm adaylar 15 Temmuz 2016 gecesi nerede olduklarını açıklasınlar. Benim nerede olduğum bellidir. Hangi partiden aday olursa olsun herkesin de o gece nerede olduğu belli olmalı. Bu milletin, oy vereceği adayların 15 Temmuz gecesi nerede olduğunu bilmesi hakkıdır. 15 Temmuz gecesi Yomra'da yaşananların hesabını veremeyenler bugün hangi yüzle halkın karşısına çıkabiliyor? Ben Yomra'da 15 Temmuz gecesi vatanı kurtarmak için, devletin ve milletin bekası için sokağa inenlerle birlikte aynı safta, omuz omuza yürüyorum. 15 Temmuz gecesi devletin ve milletin bekası için mücadele etmeyenlerin, kendi kimlikleri ile karşıma çıkamayanların makamını korumak için bugün hikaye anlattığını bütün Yomra görüyor. 15 Temmuz gecesinin hesabını veremeyenler, Demirtaş'a oy veren şahsı işe alanlar şimdi zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmaya çalışıyor. Yomralılar bütün gerçekleri biliyor. Yomra merkezdeki esnafta, Kılıçlı Mahallesi'ndeki emekli amcada bu gerçeklerden sonuna kadar haberdardır. Bu milletin hikayeye karnı tok. Yomra'da bu seçim 15 Temmuz gecesi vatanı için ölümü göze alan bizlerle, ortalıkta görünmeyip gecenin sonunu bekleyenlerin yarışıdır. Yomra halkı 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin bekası için gerekeni yapmayanlara sandıkta hesap soracaktır." - TRABZON