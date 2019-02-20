İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık: "Yomra'ya Yürüyüş ve Bisiklet Yolu ile Seyir...

Kaynak: İHA

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Yomra'ya yürüyüş ve bisiklet yolu ile seyir terası kazandıracaklarını söyledi.Yomra'nın Trabzon turizminde önemli bir ilçe olmasına rağmen hak ettiği yatırımları alamadığını ifade eden Bıyık, "Yomra'mızın sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız. Gerek biz Yomralılar gerekse ilçemizin misafirleri için önemli bir sosyal alan tesis edecek olan yürüyüş ve bisiklet yollarını kısa sürede ilçemize kazandıracağız. Burada istasyonlar oluşturarak halkımıza cüzi bir ücret karşılığında bisiklet kiralama hizmeti vereceğiz. Ayrıca ilçemizin güney yamacında seyir terası kuracağız. Burası denize bakan bir balkon gibi olacak. Bu alanda kafeterya ve lokanta bulunacak. İşletmesi belediyemiz tarafından kar amacı güdülmeden yapılacak. Yomralılar ailece buraya gelip uygun fiyat karşılığında hoş vakit geçirebilecek" diye konuştu.Halkın ihtiyaç duyduğu yaşam alanlarının şehirlere kazandırılmasının belediyelerin asli görevi olduğunu ifade eden Bıyık, "Yomra'nın eksikleri neler? Yomra'nın nelere ihtiyacı var? Yomra halkı neleri istiyor? Bunları çok iyi biliyoruz. İlçemizin eksiklerini kısa sürede gidereceğiz. Bizim projelerimizin hiçbiri yapılamayacak işler değil. Şimdiye kadar yapılmış olması gereken ama yapılmayan işleri kısa sürede yapacağız. Yapacağımız çalışmalarla Yomra'mızı modern bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON