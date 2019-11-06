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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü (2)

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

06.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:47
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bayrak'ın da bulunduğu 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.
Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.
Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.
Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü (2)

Boğazlıyan, İYİ Parti, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


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