Haberler » Güncel » İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok - Haber

İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

25.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:17İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.  İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı toplantıda Ağıralioğlu, parti olarak millete hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ağıralioğlu, el birliğiyle memleketin ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.  Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'SİYASİ BİRLİKTELİK VE İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14 Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı
16:14 AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor
16:14 Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü
16:07 Kadına şiddeti panoya yazdılar
16:07 Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:42 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25.11.2019 16:15:08