Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz.

16.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:13
İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz. Fedakarca mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dün itibarıyla koronavirüs nedeniyle Türkiye 'de 1518 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağıralioğlu, salgın nedeniyle zorlu bir sınav verildiğini belirtti. Ağıralioğlu, "Yaşanan bu kriz hem devletlerin güç ve kapasitelerinin hem de insanlığın ve milletlerin birlik ve beraberlik duygularının zorlu bir sınav ile karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir. Ayrıca çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak sosyoekonomik sonuçlar için de hazırlıklı olunması gerektiği aşikardır. Görebildiğimiz kadarıyla sosyal ve iktisadi bir tufan geliyor. Salgının neticeleri, ülkemizin kronik problemleri olan işsizliğin ve yoksulluğun artmasından, gelir dağılımının daha da bozulmasına, özel sektörün, mali dengenin ve sosyal güvenlik sisteminin olumsuz etkilenmesine kadar ciddi toplumsal sonuçlar doğuracaktır. Bu ekonomik problemleri aşabilmek için kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile birlikte; israfa, yolsuzluğa ve savurganlığa da bir nihayet verilmesi gerektiği muhakkaktır" dedi.

'SALIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ağıralioğlu, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Bir hakkı teslim edelim. Bugüne kadar doğru ve şeffaf bir çalışma metodu ile başarılı bir mücadele sergileyen Sağlık Bakanlığımızın bütün personelini Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın şahsında tebrik ediyoruz. Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz. Fedakarca mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Aynı ciddiyetin ve kamuoyunu doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme hassasiyetinin de aynen devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Türkiye, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Erdoğan’ın ’45 günde bitireceğiz’ dediği hastane yükselmeye başladı Haberler
Erdoğan'ın "45 günde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı toplamda 520 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı toplamda 520 bini aştı
Gamze’yi sırtından vurup boğazını kesen cani: Reddedilmeyi kaldıramadım Haberler
Gamze'yi sırtından vurup boğazını kesen cani: Reddedilmeyi kaldıramadım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Haberler ›› Politika ››İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:57: Covid-19 salgını sonrası Çin'in Vuhan kentindeki pazarlar ne durumda? - Haberler 16:57: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler 16:53: İş arkadaşı pozitif çıkan 27 inşaat işçisi Islahiye'de karantinaya alındı - Haberler 16:50: İvanka Trump koronavirüs yasaklarına uymadı - Haberler 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti 16:48: Korona virüsle mücadeleye esnaf desteği - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var